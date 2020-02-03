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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«Move it» تتصدر «تويتر» بعد حلقة «90 دقيقة» مع الباز

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:38 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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تصدرت شركة move it لنقل الركاب باستخدام التطبيق الذكي، تريند "تويتر" في مصر، اليوم الإثنين، بعد تقرير أذاعته قناة المحور في برنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، باعتبارها الشركة المصرية الوحيدة التي اقتحمت مجال النقل الذكي.

وأشاد الدكتور محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة"، بالخبرات المصرية التي تفوقت على الشركات العالمية في تقديم تطبيق هو الأذكى في العالم، مؤكدًا أن التطبيق يتضمن خطًا ساخنًا لحل أي مشكلة للعملاء أو مالكي السيارات بشكل فوري.

وأوضح الإعلامي محمد الباز، أن الشركة تقدم الدعم لسيدات مصر الراغبات في العمل بسياراتهن بدون عمولات من الشركة، وكذلك دعم الشركة لمشروعات التعليم والصحة والطرق.


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