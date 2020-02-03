اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

أدلى المتهم بقتل نجل مذيعة قناة النهار "مروة ميمي" باعترافات تفصيلية أمام نيابة الطفل، والذي كشف "أنهم معتادون على التجمع في منزل أحدهم وممارسة هوايتهم المفضلة في لعب البلاي ستيشن، إلا أنه أمسك بالخطأ بمسدس والده، وكان يعتقد أنه خال من الذخيرة، فخرجت منه طلقة بالخطأ أصابت رأس المجني عليه أسقطته قتيلا".وكشفت تحريات الأجهزة عن أن المجني عليه توفي على يد أحد أصدقائه بطلق ناري بالخطأ، أثناء وصلة مزاح داخل شقة في الزمالك، كما تبين أن السلاح المضبوط، والذي تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم.وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء تواجد المجني عليه مع أصدقائه داخل إحدى الشقق لقضاء سهرة سويًا، وأثناء مزاحهم بسلاح ناري خرجت طلقة صوب المجني عليه فأسقطته قتيلًا.وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أن الطلقة اخترقت رأس المتوفي محدثة فتحتي دخول وخروج، وأمرت بالتصريح بدفنه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.