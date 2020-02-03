إحالة تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات إلى الجنايات

قررت نيابة الساحل إحالة تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، إلى محكمة الجنايات في اتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة.كانت قوة من مباحث قسم شرطة الساحل، قد تمكنت من ضبط 3 عاطلين، حال استقلالهم سيارة "ملاكي" مسروقة وبحوزتهم "سلاح نارى - فرد روسى"، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 599 جرامًا، ومبلغ مالى، و5 هواتف محمولة.وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى من حصيلة اتجارهم في المواد المخدرة، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.