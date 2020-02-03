عامر: انتشار الفكر المنحرف ناجم عن سوء فهم الشريعة

قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن الفكرَ المنحرف َنابعٌ إما من سوء فهمٍ للشريعة الإسلامية، أو الاستغراقِ في فهم الفروع على حساب الأصول، أو لفهمٍ قاصرٍ أو خاطئٍ لعلوم الشريعة واللغة، وإما لأغراضٍ ومآربَ أخرى.وأضاف خلال مؤتمر "دور الأزهر في الإصلاح والتجديد ومواجهة الفكر المنحرف"، الذي عقد اليوم الإثنين، بكلية أًصول الدين بجامعة الأزهر بطنطا، إن الفكرَ المنحرفَ ليس وليدَ اليوم، فقد كان العربُ في الجاهلية يرون أن المصلحةَ فى وأد البنات، وأنه لا مفسدةَ فى شرب الخمر، ولعبِ الميسر، وغيرِها من الأفكار التي انتشرت في الجاهلية، فلما جاء الإسلامُ قيّدَ المصلحةَ بما يتفقُ مع المقاصدِ الخمسةِ للشريعة الإسلامية.وأشار إلى أن المؤتمر جاء تلبيةً لنداءِ الوقت، ونسألُ الله تعالى أن يحققَ مقاصدَه وغاياتِه، فهذه اللقاءات تُعقدُ عليها الآمالُ للنهوضِ نحو المستقبلِ باستراتيجياتٍ فعّالةٍ قابلةٍ للتطبيق، وأشاد بنجاح مؤتمرِ الأزهرِ العالمى للتجديدِ في الفكرِ والعلوم الإسلامية، الذي عقد الأسبوع الماضي، وخرج بتوصياتٍ مهمةٍ تعالجُ كثيرًا من قضايا الساعةِ، والتي تُعد ضوابط للتجديد ومُنطلقاتهِ يجب استثمارُها والبناءُ عليها.