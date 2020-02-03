موريتانيا ترحل أربعين مهاجرًا غير شرعيين إلى بلادهم

أعلنت موريتانيا ترحيل أربعين مهاجرا إفريقيا إلى بلدانهم، بعد محاولة الهجرة "غير الشرعية " إلى إسبانيا.وأكدت السلطات الأمنية في مدينة "نواذيبو" الواقعة شمال البلاد- للإذاعة الموريتانية، اليوم الإثنين، ترحيل أكثر من أربعين مهاجرا "سريا" إلى بلدانهم الأصلية، بعد توقيفهم من قبل الشرطة، وهم على متن قارب يستعد للإبحار نحو جزر"الكناري".وأضافت المصادر: أنه جرى توقيف ثلاثة أجانب بتهمة الإشراف على هذه العملية، وستتم إحالتهم للعدالة.وكانت موريتانيا قامت، خلال يناير الماضي، بترحيل مائة وستين مهاجرا "سريا " كان بعضهم يحاول الهجرة نحو أوروبا، والبعض الآخر كان في وضع "غير قانوني" داخل المدينة.