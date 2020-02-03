إطلالة جريئة لـ ياسمين الخطيب فى أحدث ظهور لها (صور)

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة لها.وظهرت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة جذابة وجريئة داخل أحد معارض الفن التشكيلي بمنطقة الزمالك، مرتدية فستانًا قصيرًا بأكمام مكشوفة باللون الأزرق، واعتمدت شعرها منسدلًا على كتفيها، ومكياجًا بسيطًا أبرز جمال ملامحها.وعلقت ياسمين الخطيب على الصور، قائلة: "كل آلام العراق، وآماله، تحملها لوحات الفنان العراقي سروان باران، في معرض تشكيلي صادم واستثنائي بكل المقاييس"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.