ضبط عصابة «غسلت» 100 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات بسوهاج

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمد بركات مساعد الوزير، من ضبط 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة" ومقيمين بمحافظة سوهاج، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.وأوضحت التحريات محاولتهم "غسل" تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع تلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "العقارات، وأنشطة تجارية، وسيارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الشرعية عليها، وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى (100 مليون جنيه) تقريبًا.