رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة «غسلت» 100 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات بسوهاج

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمد بركات مساعد الوزير، من ضبط 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة" ومقيمين بمحافظة سوهاج، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت التحريات محاولتهم "غسل" تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع تلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "العقارات، وأنشطة تجارية، وسيارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الشرعية عليها، وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى (100 مليون جنيه) تقريبًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 5 مسجلين غسلوا 15 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط عنصر إجرامي غسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

ضبط زوجين غسلا 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط تاجري مخدرات غسلا 10 ملايين جنيه

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة وفاة منال سلامة

منذ حوالي 15 ساعة

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

منذ حوالي 5 ساعات

مصرع وإصابة 18 شخصا إثر حادث تصادم بأسوان

منذ حوالي 21 ساعة

والدة «جنة» تفجر مفاجأة: أمي بريئة وأرغب في التنازل

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة منال سلامة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

10 طرق لتقوية مناعة طفلك في الشتاء (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الصحة

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

11 عادة خاطئة يوميًا تتسبب فى الوزن الزائد للجسم

تطعيم الإنفلونزا يحمي من الأزمات القلبية

منوعات

صينية مصابة بـ «كورونا» تلد طفلة معافاة من الوباء

اكتشاف 115 موقعا أثريا عمرها 2500 في الصين

ثوران بركان فى جزيرة بجنوبى اليابان

تكريم «برايانت» قبل انطلاق نهائي دوري كرة القدم الأمريكي

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

ناهد السيد تكتب: أشرف عبدالشافى.. الواد بطعم الندى

«كتاب اليوم» يصدر «شعراء الحب الإلهي» لـ أحمد سويلم

«جوكات» في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

«آفاق الصراع على الطاقة في شرق المتوسط».. ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية