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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 4 جنود أتراك في قصف للجيش السوري بإدلب

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:52 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي 4 جنود أتراك مصرعهم، وأصيب 9 آخرين بجروح في قصف نفذه الجيش السوري على إدلب.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن الجيش التركي رد على الهجوم ودمر بعض الأهداف للجيش السوري بالمحافظة.

يشار إلى أن قوات الجيش السوري كانت توغلت، أمس، بريف إدلب الجنوبي الشرقي، واقتربت بشكل كبير من مدينة سراقب الاستراتيجية، حيث وصلت بلدتي "جوباس" و"سان" جنوب غرب سراقب وذلك بعد قصف عنيف شنته على كل من سراقب وريفها، وسرمين، وأماكن أخرى بأرياف المحافظة الشرقي والجنوبي الشرقي، وبالتزامن مع قصف روسي مكثف على مناطق متفرقة ضمن ريف حلب.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن القوات التركية أعلنت طريق حلب - اللاذقية المعروف بـ (M4) منطقة عسكرية، وهو مؤشر على تصعيد تركي مع روسيا، ( على حد تعبيره).

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