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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

موسى: 40 مليون جنيه تكلفة المعسكر الطبي للعائدين من الصين

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:14 م
أحمد موسى
أحمد موسى
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن تكلفة إنشاء المعسكر الطبي، الذي سيتم حجز المصريين العائدين من الصين فيه تجاوزت تكلفته الـ 40 مليون جنيه.

وأكد خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذا الرقم لا يشمل الطائرة الخاصة التي تم إرسالها للصين ولا السيارات التي تم استئجارها لنقل المصريين للمطار هناك.

كما أوضح أن المصريين العائدين من الصين سيتم علاجهم على نفقة الدولة إذا تم اكتشاف إصابتهم بأي مرض آخر غير كورونا، كما تم تجهيز ملابس خاصة لهم وكذلك هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر.

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