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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«خادم تميم».. فيديو يفضح تدليس جمال ريان بشأن القضية الفلسطينية

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:00 م
جمال ريان
جمال ريان
محمود عرفات
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عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، فيديو يفضح مذيع الجزيرة الموتور جمال ريان الذي ظهر يتباكى في فيديو على الهواء، ويلوم دولا عربية بعينها للتفريط في القضية الفلسطينية بعد خطة السلام الأمريكية.

وقال الباز في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن جمال ريان هو أحد خدام تميم في قطر، وظهر فيديو يلوم دولا عربية، فرد عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو آخر يردون على كل أكاذيبه، ويرصدون حكام دولة قطر التي تأويه وكذلك حاكم تركيا، وهم من يستقبلون الإسرائيليين ويتواصلون معهم بشكل مستمر ويزورن إسرائيل.

وتابع أن هذا المذيع لديه نوع من الحول، لأنه يزايد على موقف مصر والدول العربية من القضية الفلسطينية ولا ينظر إلى موقف الدول التي تأويه.

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