هوشنك أوسي: المخابرات التركية رفضت نشر مقالاتي بسبب انتقادي لأنقرة

قال هوشنك أوسي، الكاتب والروائي الكردي، إنه يزور مصر للمرة الثالثة، لافتًا إلى أنه فخور بالتواجد في دولة مصر الجميلة.وأضاف أوسي خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن بدايته الصحفية كانت في بيروت، وأصدر 8 دواوين شعر، منها ديوانه الأخير "لا أزل إلا صمتك"، المعروض بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.ولفت أوسي إلى أنه اضطر للهروب من بلده سوريا عام 2009، لافتا إلى أن كل مقالاته تدافع عن المظلومين والمقهورين، وما يتعرض له الشعب السوري.وتابع: "حينما هربت من سوريا إلى تركيا في عام 2009 كانت العلاقات بين الرئيس السوري وأردوغان جيدة، ومنع لي مقالات كتبتها انتقادًا لتركيا وذلك من خلال المخابرات التركية، حتى أن تركيا رفضت منحي إقامة مؤقتة ولجأت للقضاء الإداري لتوافق بعد 6 شهور على إقامته في تركيا".