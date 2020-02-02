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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: «أردوغان راجل بُق ويمارس أقصى درجات الرزالة ضد العرب»

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:29 م
الباز
الباز
محمود عرفات
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه لا يحق لأحد في العالم أن يزايد على موقف مصر في القضية الفلسطينية.

وأوضح الباز في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن مصر أعلنت موقفها بوضوح من خطة السلام الأمريكية، ورفضت عبر وزير خارجيتها هذه الخطة، دعمًا للجانب الفلسطيني، لافتًا إلى أن المأفون التركي رجب طيب أردوغان خرج ليعيب في الدول العربية والإسلامية على موقفها من خطة السلام.

وتابع أن أردوغان خرج ليقول إن القدس خط أحمر، وهو غاضب من المملكة العربية السعودية لأنها لم تخرج وترفض هذه الخطة بقوة، مشيرًا إلى أن أردوغان يمارس أقصى درجات الرزالة ضد الدول العربية والإسلامية، لأنه يريد أن يحصد شعبية زائفة على حساب القضية الفلسطينية.

وواصل أن أردوغان شجاعته لا تتجاوز حدود لسانه، وهو كما يقول المصريون فيما بينهم "راجل بُق" يجيد الحديث فقط.

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