الباز: مصر بعد 30 يونيو تعيش عصر البناء والحماية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر تعيش الآن ما بعد 30 يونيو عصر البناء والحماية، من أجل المجتمع المصري.وأضاف الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن الجمعيات الحقوقية كانت تصرف الملايين من أجل إجراء أبحاث على المناطق العشوائية، ولم يفكر أحد في دفع هذه الأموال من أجل تطوير تلك المناطق، بدلًا من دفعها لإجراء الأبحاث والدراسات.وأكد الباز أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوسيع جهود تطوير المناطق العشوائية بمختلف المحافظات، وهذا دليل على حرص الدولة على كل أبنائها.