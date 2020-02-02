بينهم حوامل.. تفاصيل نقل 306 مصريين من الصين (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك طائرة أرسلتها الحكومة المصرية لنقل المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، وعددهم 306 مصريين أبدوا رغبتهم في العودة من أصل 345، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا في الصين.وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه في لفتة عظيمة من الرئيس السيسي وجه بأن تحمل الطائرة المتجه للصين 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية كهدية من الشعب المصري للشعب الصيني.وتابع أن السفارة المصرية ببكين لن تترك المصريين الباقين في مدينة ووهان وستظل تتابع معهم للاطمئنان على حالتهم، مؤكدًا أن قرار العودة طواعية للشخص ولا يوجد أي إجبار، طالمًا أنه يرى مصلحته في البقاء.وأشار إلى أن هناك 3 أطباء غادروا على متن الطائرة لمتابعة الحالة الصحية للمصريين القادمين من الصين، لأن هناك من بين العائدين سيدات حوامل في حاجة للفحص والرعاية الطبية.