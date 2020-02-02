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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«النساء في صفوف الجماعات المتطرفة» بمعرض الكتاب

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:00 ص
كتاب
كتاب
نعمات مدحت
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أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف دراسة جديدة بعنوان: «النساء في صفوف الجماعات المتطرفة»؛ في إطار سلسلة الإصدارات التي ينشرها في الدورة الـ51 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتستعرض الدراسة دوافع انضمام النساء للجماعات الإرهابية، وطرق استقطاب تلك الجماعات للنساء، وتشير إلى أعداد النساء داخل صفوف التنظيمات المتطرفة، والعمليات الإرهابية التي قمن بها.

كما تشير الدراسة التي أعدتها وحدات مرصد الأزهر إلى استخدام تنظيم «داعش» الإرهابي للنساء في عمليات «الذئاب المفردة»، وتجيب عن مصير النساء في صفوف الجماعات المتطرفة.

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