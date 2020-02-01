أصغر رسامة: سعيدة بمشاركة لوحاتي في معرض كتاب 2020

أعربت روان ياسر، أصغر رسّامة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، بالتجمع الخامس، عن بالغ سعادتها لمشاركتها في معرض 2020 برسمة بعد مشاركتها في معرض صربيا.قالت روان، لـ"الدستور": "الرسم عبارة عن مصر القديمة وبرج القاهرة، فأنا حطيت في الرسمة قناع توت عنخ آمون ونفرتيتي، كمان تخيلت كيفية حساب الموتى زمان في اعتقاد الفراعنة.. ده غير الأهرامات، ومفتاح الحياة إضافة إلى بعض الرموز الهيروغليفية".تنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.