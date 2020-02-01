شاعرتان تعتذران عن عدم حضور ندوة «المرأة شاعرة» بمعرض الكتاب

اعتذرت الشاعرة زيزي شوشة وملكة بدر عن عدم حضور ندوة "المرأة شاعرة"، التي أقيمت، مساء السبت، بالمقهى الثقافي ببلازا 1، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51.فيما حرصت على حضور الندوة الشاعرة رضا أحمد، وعزّة حسين، وأدار الندوة الكاتب والشاعر أحمد المريخي.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.