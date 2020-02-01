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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

دار إبييدى تصدر رواية «معالى الوزيرة» لبسنت عثمان

السبت 01/فبراير/2020 - 03:25 م
بسنت عثمان
بسنت عثمان
ريم محمود
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احتفلت الروائية والإعلامية بسنت عثمان، بتدشين أولى روايتها بعنوان "معالي الوزيرة مريم"، من إصدار دار إبييدي للطبع والنشر، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالتجمع الخامس، في حضور عدد كبير من القراء وشخصيات المجتمع المدني، وعلى رأسهم الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة، والإعلامي حسام الدين الأمير.

وتتحدث روايتها عن فتاة تدعى "مريم" تعاني من تحديات منذ صغرها بعد أن أصيبت بمرض خطير، قبل أن يتوفى والداها ويتركانها وحيدة تعاني الفقر والمرض والعوز والوحدة، حتى تتغلب على كل ذلك بإيمانها بنفسها وحبها لوالديها، وبوجود شخص أحبها وأحبته استطاعت أن تحقق طموحاتها وتصل إلى منصب وزيرة.

وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.
دار إبييدى تصدر رواية «معالى الوزيرة» لبسنت عثمان
دار إبييدى تصدر رواية «معالى الوزيرة» لبسنت عثمان
دار إبييدى تصدر رواية «معالى الوزيرة» لبسنت عثمان
دار إبييدى تصدر رواية «معالى الوزيرة» لبسنت عثمان

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