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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

الكاتب الإنجليزي لويد ماركهام: معرض القاهرة كبير

السبت 01/فبراير/2020 - 02:14 م
جريدة الدستور
هاجر رضا
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أعرب لويد ماركهام الشهير باسم "لويز"، صاحب كتاب "بذلة فضاء برتقالية اللون"، عن اندهاشه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 لعام 2020، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بحجم المكان قائلًا: "الأمر مخيف نوعًا ما لأن المعرض كبير جدًا وأحاول أن استوعب هذا إلى الآن خاصة أن هذه هي المرة الأولى ليّ في مصر".

وتابع "ماركهام" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "وصلت أمس في تمام الساعة الـ١٠ مساءًا، وأتيت لمناقشة الكتاب الخاص بيّ وهي المرة الأولى التي تترجم فيها كتاباتي للغة العربية برعاية دار "العربي" للنشر والتوزيع، ترجمة رانيا عربي"

وأكد أن روايته لها علاقة بالأدب العربي، ولها علاقة كبيرة بالمجتمع المصري، مشيرًا إلى أنه كان لديه عدد من التخوفات للأحداث خلل بالترجمة العربية للراوية، إلا أنه استوعب اختلاف الثقافات بين البلدين وبالتالي اطمئن قلبه.

واختتم حديثه مشيدًا بتنظيم المعرض، وخدمة الشباب المتطوعين له، وللزائرين، وفي النهاية وجه رسالة للقراء المصريين بشراء روايتي وقراءتها جيدًا، ورسالة عامة لهم "عليكم بالقراءة المستمرة".

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