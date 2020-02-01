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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أميرة الدراما إيمان العاصى تواصل التألق وتبهر الجمهور فى «مملكة إبليس»

السبت 01/فبراير/2020 - 11:31 ص
ايمان العاصي
ايمان العاصي
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خطفت أميرة الدراما إيمان العاصي قلوب المشاهدين بأداء متميز مبهر في مسلسل "مملكة إبليس"، ومع كل حلقة جديدة يتفاعل المشاهد مع تألق إيمان العاصي التي تثبت في كل مشهد أنها نجمة من طراز خاص جدًا وتستحق عن جدارة لقب "أميرة الدراما" حيث تدخل قلوب الناس ببساطة وسلاسة، حيث تحب عملها وتتقنه، وتحب جمهورها فبادلها حبًا بحب.

مع عرض أول 6 حلقات من المسلسل الجديد "مملكة إبليس" عبر منصة "شاهد" الإلكترونية؛ استطاعت النجمة إيمان العاصى أن تخطف الأنظار وتجذب المشاهدين إلى متابعة شخصية "دليلة" التى تقوم بتجسيدها في المسلسل، وهو دور جديد عليها تمامًا.

وتجسد "إيمان" هذه الشخصية المختلفة عما قدمته من قبل؛ إذ تعد، حسب سياق الأحداث شخصية لافتة للنظر ومثيرة للجدل، مشيرة إلى أنها تشعر بحب وارتباط شديد بهذه الشخصية، لأنها ظلت على مدى 6 أشهر كاملة وهى تستعد لتقديمها بتمكن شديد.

وعبرت إيمان العاصي عن سعادتها بردود أفعال الجمهور واستقباله المسلسل على هذا النحو، مشيرة إلى أن إقبال الجمهور على مشاهدة المسلسل يضع على عاتقها مسئولية كبيرة ويجعلها حريصة كل الحرص على انتقاء ما تقدمه فيما بعد من أدوار في أي أعمال قادمة، وذلك حتى تحافظ على هذا النجاح الذى تعيشه الآن.

ولفتت إلى أن جمهورها سبق أن منحها لقب "أميرة الدراما" الأقرب إلى قلبها، والذى جعلها تدخل عام 2020 من أوسع أبواب التألق والنجومية، خاصة أنه جاء تزامنًا مع عرض مسلسلها الجديد "بخط الإيد" الذى تقوم ببطولته مع النجم أحمد رزق، والذى يعرض حاليًا على فضائية "دي إم سي دراما".

وقالت "أميرة الدراما" إيمان العاصى إن سر نجاح مسلسل "مملكة إبليس" يرجع فى المقام الأول الى أن جميع عناصر العمل تم اختيارهم بعناية شديدة وبدقة فائقة، فضلًا عن ذلك، فالمسلسل يعرض على منصة "شاهد" الإلكترونية بشكل حصري، وهى منصة رقمية كبيرة، كما أنه يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليست لها علاقة بالواقع، لكن هذه المرة داخل حارة، وهذا النوع ليس جديدًا عن كاتب المسلسل محمد أمين راضي الذي دائمًا ما يثير الجدل بأعماله الغريبة والتى تتناول موضوعات غير تقليدية.

كما يتميز المسلسل أيضًا بأنه يجمع بين 3 نجمات في نفس القوة من حيث النجومية، وهن رانيا يوسف وغادة عادل وإيمان العاصى، ويشاركهن البطولة أحمد داوود وسلوى خطاب وخالد أنور وأسماء جلال ونانسي صلاح ومحمود الليثي، وضيوف الشرف: ناهد السباعي وفيدرا ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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