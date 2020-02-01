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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء لقاء القمة بين السيسى وعباس فى القاهرة

السبت 01/فبراير/2020 - 11:02 ص
السيسي وعباس
السيسي وعباس
مروة عنبر
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بدأ، قبل قليل، لقاء القمة بين الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي ونظيره الفلسطينى الرئيس محمود عباس، وذلك قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة.

وحضر اللقاء عن الجانب المصري رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير اللواء عباس كامل، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، وعن الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وفقا لوكالة وفا.

سنوافيكم بالتفاصيل..

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