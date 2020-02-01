حلف الشر.. أردوغان يتعهد بإرسال قوات تركية إلى قطر

كشف الموقع السويدي" نودريك مونيتور"، عن صفقة أمنية وقعتها كل من الحكومة التركية والقطرية، حيث تعهدت تركيا بموجب الوثيقة إرسال قوات أمنية وقوات من الشرطة التركية إلى قطر لتأمين مونديال كأس العالم المقرر عقده في الفترة من نوفمبر وحتى ديسمبر من العام الجاري، فضلا عن تأمين أي أحداث ضخمة تحدث في قطر.وبموجب الصفقة، تعهد البلدان بتطوير التعاون الثنائي في مجال استضافة الأحداث الضخمة وتبادل الخبرات في مجال الأمن ذي الصلة، كما تهدف الاتفاقية إلى بناء شراكة استراتيجية للتحضير لكأس العالم في عام 2022 وإدارة الأمن خلال الحدث.كما كشف الموقع من خلال وثيقة الصفقة، أن لن يتم وقف إرسال قوات أمنية وشرطية تركية للدوحة مع انتهاء مونديال كأس العالم، ولكن الصفقة سارية لمدة خمس سنوات وسيتم تجديده بناءً على موافقة الطرفين.وقع البروتوكول، الذي يحمل عنوان "التعاون في تنفيذ الأحداث الكبرى"، نائب وزير الداخلية التركي محترم إنس، اللواء إبراهيم خليل المهندي، رئيس اللجنة الأمنية القطرية في اللجنة العليا للتسليم والتراث، وذلك يوم 31 أكتوبر 2019 في أنقرة خلال زيارة رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.وفي السياق نفسه، قالت زعمت صحيفة صباح اليومية، الناطقة بلسان نظام رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستوفر أيضًا الدعم للموظفين في الدولة الخليجية للتدخل في حالات الطوارئ المتنقلة والعمليات الخاصة والتخلص من القنابل والإجراءات الأمنية ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، كما سترسل الشرطة التركية أيضًا وحدات التخلص من القنابل وكلاب شم القنابل إلى قطر.تم تقديم الاتفاقية المكونة من 10 مواد إلى البرلمان للتصديق عليها في 7 يناير 2020 من قبل الرئيس التركي أردوغان، الذي تربطه صلات شخصية بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.سيتضمن التعاون بموجب البروتوكول "تدابير مكافحة الجريمة خلال الأحداث الكبرى، وتدابير مكافحة الإرهاب، والمشاركة في البعثات الميدانية ذات الصلة باستضافة الأحداث الضخمة"، تنص المادة 4، مضيفة أن الأطراف "ستشارك الخبرات في مجال التأهيل لتنفيذ إجراءات استضافة الأحداث الضخمة والتخطيط ".