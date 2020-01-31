الليلة الأخيرة.. أعلام بريطانيا تزين الشوارع احتفالا بـ«بريكست» (صور)

تستمر احتفالات بريطانيا، بآخر ليلة لها فى الاتحاد الأوروبى، ويجوب جميع فئات الشعب البريطانى الشوارع الآن للاحتفال، مع استمرار تزيين الشوارع بالأعلام والاحتفاء بالليلة الأخيرة التى يصفونها "بالحدث التاريخى".انتظر الشعب البريطانى تلك اللحظة بعد تمكن بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبى بعد أكثر من 3 سنوات ونصف من الاستفتاء، ووضع البريطانيون خططهم للاحتفال بداية من كورنوال إلى يوركشاير ونيوكاسل، وفى القاعات والحانات وفى البيوت، فالليلة هى بمثابة عيد قومى.ويبدو المشهد فى العاصمة أكثر قوة، حيث ظهر المواطنون وهم يحملون أعلامهم بكل فخر، ويرقصون ويتغنون بالخروج من الاتحاد الأوروبى، وفى كل جزء من أركان المملكة الجميع يحتفل بالطريقة التى تناسبه، وقام البعض فى أماكن أخرى بتزيين مبانيهم تحت عنوان "وداعا بريكست"، وتزيين كل أرجاء الشوارع بأعلام بريطانيا.لم يقتصر الأمر على الاحتفال فقط فى الشوارع، الجميع أيضا قام بالاحتفال على جميع مواقع التواصل الاجتماعى وتغيير صورهم احتفالا بتلك اللحظة التاريخية، والجميع قام بنشر موضوعات تحت شعار أو هاشتاج "بريكست"، ونشروا صورهم أيضا على سناب شات.