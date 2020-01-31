ثروت الخرباوي: شيوخ الأزهر لا يمثلون الإسلام (فيديو)

قال الدكتور ثروت الخرباوي المفكر السياسي، إن التراث عمل يُضاف إلى الإنسان، لكن ما حدث أنه عبر 1400 سنة تم تدين التراث، بمعنى أننا جعلناه دينًا، ثم وضعنا كل التراث في سلة واحدة.وأضاف الدكتور ثروت الخرباوي، خلال لقائه ببرنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مع الإعلامي حمدي رزق، أن التراث ينسب للإنسان فهو ما أنتجه الإنسان من فكر، فتجد تراث فني وثقافي وعلمي وسياسي وحضاري.وأوضح أن المذاهب لا تتعارض فيما يتعلق بالشريعة، فمثلا المذهب الأشعري منسوب إلى واحد من الناس يرد عليه الخطأ ويرد عليه الصواب كما يرد عليه الإضافة والتعديل والنسخ.وتابع: «كوننا اعتبرنا الأزهر مؤسسة دينية، فهذا يعني أننا شابهنا ذلك بأديان تسمح عقيدتها بأن تكون لها مؤسسة دينية، فمثلًا الإخوة المسيحيون، الطبيعة العقيدية لهم تسمح بأن يكون هناك كنيسة تمثل الرب، ومن يتواجد على رأس هذه الكنيسة هو الذي يطبق لهم مراد الله سبحانه وتعالى، وهذا غير موجود في عقيدة الإسلام، لا نستطيع أن نقول أن الشيخ أحمد الطيب أو محمد سيد طنطاوي أو عبدالحليم محمود يمثلون الإسلام».وأكد أنه لا يمكن لأحد أبدا أن يقول إنني أمثل الإسلام حصريًا، لأن الذي كان يمثل الإسلام هو النبي محمد صلي الله عليه وسلم.