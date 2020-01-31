ثروت الخرباوي: التراث إنتاج بشري يختلف عن الدين

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، إن التراث إنتاج بشري وهناك فارق بينه وبين الدين.وأضاف الدكتور ثروت الخرباوي، خلال لقائه في برنامج «نظرة» المُذاع على فضائية «صدى البلد» مع الإعلامي حمدي رزق، مساء الجمعة، أن الدين يشمل النصوص المطلقة «القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة المتفق عليها» التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في رسالة الإسلام.وأوضح إلى أنه يوجد لدينا مصدر رئيسي بخصوص الدين، مشيرًا إلى أن هذا النص المتمثل في القرآن الكريم، هو نص ثابت لا يتغير، لكن أفهام الناس للنصوص ينبغي أن تكون متغيرة، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة محمد: «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا» (24).وأشار إلى أن الإنسان هو الذي يقوم بعملية التدبر التي أنزلت إليه وعليه الرسالة، فالقرآن أنزله الله والإنسان عليه أن يتدبر هذا القرآن، متابعًا: "بما أن النص مطلق فالعقل الذي يتدبره هو عقل نسبي".