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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«سونو» وثائقي عن تقاليد وثقافة النوبة على «DMC» (فيديو)

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:08 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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عرضت فضائية «dmc» مساء الجمعة، فيلمًا وثائقيًا بعنوان «سونو» حيث يكشف عادات وتقاليد نوبية، وأهم ثقافتهم العريقة.

وأشار الفيلم الوثائقي «سونو» إلى أن أرض أسوان حنونة وكريمة وطيبة وأنبتت ثمرًا طيبًا وتعلو الابتسامة والصفاء وجوه أبنائها، فلا مكان للعبوس، حيث تربى الجميع على حكايات الصبر والصدق والإيثار والفن الراقي الذي يهذب الوجدان.

وأوضح الفيلم الوثائقي أن الحضارة المصرية بدأت من أسوان، فالإنسان له مزايا خاصة في أسوان، فلن تشرق شمسًا على أرض أعظم من أرضها، ففيها تعانقت القلوب، والتقت إيزيس وأوزوريس وأنجب الفتى المحبوب، وعلى جدرانها نقش الدرس، وتعلم منه البشر.

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