تحسبا لـ«كورونا».. سلطات مطار بغداد تفحص القادمين من الصين (صور)

بدأت سلطات مطار بغداد الدولي، في اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا للقادمين من الصين.ونشرت قناة "السومرية نيوز" العراقية، صورا للإجراءات الوقائية في مطار بغداد للوقاية من فيروس "كورونا" الذي أخذ ينتشر في دول عدة منها الصين.وأعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، أمس، المباشرة بعدة إجراءات احترازية بالتعاون مع وزارة الصحة تفادياً لانتقال (فيروس كورونا) إلى العراق.وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات ب‍فيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصاً.فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الخميس، حالة الطوارئ الصحية الدولية استجابة لتسارع انتشار الفيروس الذي وصفته بـ"الوباء"، مؤكدة في الوقت ذاته إمكانية وقف انتشاره حال اتخذت البلدان تدابير للكشف المبكر عن المرض وعزل المرضى وتتبع اتصالاتهم.