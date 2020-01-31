نجل النقراشي: والدي لم يقبل الهدايا وعاش في بيت بالإيجار

قال الدكتور هاني النقراشي عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، إن والده محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء الأسبق، كان لا يقبل الهدايا خوفا من الفساد، مشيرًا إلى أنه رفض الحصول على أي هدايا خاصة أن ذلك قد يكون بداية لمزيد من الطلبات الأخرى.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه كان يعيش في شقة متواضعة في حي عابدين، وبعد توليه الوزارة انتقل للعيش في بيت أكبر بالإيجار في مصر الجديدة، لكثرة الوفود التي كانت تتردد عليه.ولفت إلى أن والده كان يتقاضى 50 جنيها في الوزارة، وحرص على الزواج من امرأة لا يزيد دخلها عن دخله.وأكد هاني، أنه لم تكن هناك معاملة مميزة له عن باقي زملائه في المدرسة، وكان يتعامل بشكل طبيعي، لم تكن هناك حراسة ترافقه، ولكن بعد اغتيال والده تم تعيين حراسة له.وأوضح أنه عند وفاة والده كان في يوم دراسي عادي بالمدرسة، وأبلغه ناظر المدرسة أن هناك ضابط بوليس سيرافقه للمنزل على غير المعتاد، ولم يسأل النقراشي عن السبب لأنه اعتاد على طاعة ناظر المدرسة، حتى أن الضابط سأله أثناء الطريق للمنزل، «أكيد أنت عاوز تعرف أنت جيت أخدك ليه».وتابع النقراشي أنه أجاب على سؤال الضابط، أريد معرفة سبب عودتي للمنزل مبكرا، فرد عليه الضابط، أن والده مريض، لكن عندما وصل للمنزل كان والده قد توفي.