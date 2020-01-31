خبير اقتصادي: 70% من إيرادات الدولة تأتي من الضرائب

قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية، إن هناك تكليف رئاسي بسرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم.وأضاف الدكتور علاء رزق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة، مع الإعلامية سارة حازم، أن الموازنة العامة للدولة تعتمد اعتماد كلي على الحصيلة الضريبية، مشيرًا إلى أن أكثر من 70% من إيرادات الدولة تأتي من الضرائب أي حوالي 857 مليار جنيه.وأشار الخبير الإقتصادي إلى أن أبرز هذه الآليات تتمثل في أن تكون مصادر الضرائب متعددة وليس بالاعتماد على مصدر واحد مثل ضريبة القيمة المضافة مثلًا، بالإضافة إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية للعمالة وأن يكون هناك نوع من التصاعدية، وهو ما جعل وزارة المالية تعيد النظر مرة أخرى في القانون 91 لسنة 2005 والخاص بقانون الدخل وسيكون هناك طرح لهذا القانون بعد تعديله للحوار المجتمعي، لإيجاد الأدوات السريعة لفض المنازعات الضريبية.