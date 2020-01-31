طارق الطيب يكشف سر تعلقه بالنخيل.. ومهنة أخرى لـ جمال حمدان

قال الروائي الدكتور طارق الطيب، إن اهتمامه بالكتابة عن النخيل وتأثره بها في رواياته يرجع لكون مولده بمدينة عين شمس وهي مليئة بالنخيل، وهو ما افتقده عندما سافر إلى فيينا.وأضاف "الطيب" خلال اللقاء الفكري بالقاعة الرئيسية بمعرض الكتاب، والذي يديره الإعلامي محمود الورواري، إن هناك بعدا آخر فيما يتعلق بالكتابة عن النخيل في نصوصه الروائية يتعلق بالارتباط بالهوية.وفي سياق آخر، أكد أنه يعتقد أن الجغرافي الراجل جمال حمدان كان من الممكن أن يكون روائيا عظيما لو لم يكتب في الجغرافيا وهو ما يكشفه أسلوبه في كتاب "شخصية مصر".وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.