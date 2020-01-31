إيران تعلق جميع الرحلات الجوية مع الصين بسبب «كورونا»

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الجمعة، أن إيران أوقفت جميع الرحلات الجوية إلى الصين بسبب تفشي فيروس "كورونا" في البلاد، مضيفة أنه تم حظر جميع الرحلات الجوية القادمة من الصين إلى إيران.وقال التليفزيون الحكومي الإيراني إنه لا توجد حالات مؤكدة لفيروس "كورونا" في إيران، وفق وكالة رويترز.وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات ب‍فيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصًا.فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الخميس، حالة الطوارئ الصحية الدولية استجابة لتسارع انتشار الفيروس، الذي وصفته بـ"الوباء"، مؤكدة في الوقت ذاته إمكانية وقف انتشاره حال اتخذت البلدان تدابير للكشف المبكر عن المرض وعزل المرضى وتتبع اتصالاتهم.