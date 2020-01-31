الباز: الخلاف مع الإخوان خلاف وجود وليس وجهات نظر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن منهج كتاب أهل الشر فضح الجماعات الإرهابية والإخوان المسلمين، مبينًا أن الاختلاف معهم ليس في وجهة النظر ولكن اختلاف وجود.جاء ذلك خلال ندوة لمناقشة كتاب "أهل الشر" لمؤلفه الإعلامي نشأت الديهي، بحضور الدكتور محمد الباز، واللواء فؤاد علام الخبير الأمني والإعلامي عمرو عبدالحميد.وأضاف "الباز" أن الإخوان يريدون دولة علي نظامهم؛ لذلك فشلوا في حكم مصر مثل غيرهم من المحتلين، مبينًا أنهم اختاروا أن يعيشوا في معزل عن الناس ومنغلقون على أنفسهم.وتابع الدكتور محمد الباز قائلًا إن الإخوان المسلمين والجماعات ليسوا أكثر من محتلين، كما أشارت المستشارة تهاني الجبالي عندما قالت نحن في معركة أمام الإخوان.وأضاف "الباز" أن العقبة التي تواجه مصر الآن هي أزمة وعي، وأن يدرك الناس أن هذه الجماعة تشكل خطرًا علي الدولة، بشكل عام وعلي المواطنين بشكل خاص.