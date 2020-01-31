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محمد العسيري
الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الباز: الخلاف مع الإخوان خلاف وجود وليس وجهات نظر

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:20 م
محمد الباز
محمد الباز
دعاء راجح
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن منهج كتاب أهل الشر فضح الجماعات الإرهابية والإخوان المسلمين، مبينًا أن الاختلاف معهم ليس في وجهة النظر ولكن اختلاف وجود.

جاء ذلك خلال ندوة لمناقشة كتاب "أهل الشر" لمؤلفه الإعلامي نشأت الديهي، بحضور الدكتور محمد الباز، واللواء فؤاد علام الخبير الأمني والإعلامي عمرو عبدالحميد.

وأضاف "الباز" أن الإخوان يريدون دولة علي نظامهم؛ لذلك فشلوا في حكم مصر مثل غيرهم من المحتلين، مبينًا أنهم اختاروا أن يعيشوا في معزل عن الناس ومنغلقون على أنفسهم.

وتابع الدكتور محمد الباز قائلًا إن الإخوان المسلمين والجماعات ليسوا أكثر من محتلين، كما أشارت المستشارة تهاني الجبالي عندما قالت نحن في معركة أمام الإخوان.

وأضاف "الباز" أن العقبة التي تواجه مصر الآن هي أزمة وعي، وأن يدرك الناس أن هذه الجماعة تشكل خطرًا علي الدولة، بشكل عام وعلي المواطنين بشكل خاص.

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