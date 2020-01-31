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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط 7 قتلوا شقيقين بسبب خلافات الجيرة فى قنا

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:18 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عامل و6 آخرين، تعدوا على شقيقين حتى الموت بسبب خلافات الجيرة فى قنا.

تلقى مركز شرطة نجع حمادى بلاغا بنشوب مشاجرة بقرية بدائرة المركز، نجم عنها قتيلان، وبانتقال مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا تبين أن الجثتين لكل من تاجر بقالة "44 سنة"، وشقيقه تاجر بقالة " 37 سنة"، مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، وإصابتهما بعدة جروح متهتكة بالرأس وجروح بأنحاء الجسم.

وبسؤال صاحب محل "أدوات صحية"، "27 سنة "، من أبناء عمومة المجني عليهما، أوضح أنه أثناء تواجده بمحله المجاور لمحل المجني عليهما، شاهد عاملا "61 سنة"، و6 آخرين حال تعديهم على المجني عليهما بالأسلحة البيضاء والعصي، مما نتج عنه إصاباتهما التي أدت إلى وفاتهما، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهمين، تم ضبطهم جميعًا، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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