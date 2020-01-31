10 ملايين جنيه إيرادات «لص بغداد» في أسبوع

حقق فيلم "لص بغداد" إيرادات جيدة خلال منافسته في موسم الكريسماس، حيث وصلت إيراداته لـ10 ملايين جنيه خلال أسبوع واحد فقط من عرضه في مصر.وانطلق عرض الفيلم مؤخرًا في عدد كبير من دول الخليج، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وعدد آخر من الدول.وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم للبحث عن كنز مفقود.فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.