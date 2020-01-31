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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز صاحب مخبز باع 118 طن دقيق بالسوق السوداء بالإسكندرية

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:52 م
دقيق
دقيق
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، حجز صاحب مخبز "بلدي"علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه ببيع 118 طن دقيق في السوق السوداء والاستيلاء على ثمنها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بتلاعب صاحب مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة العطارين، في كميات الدقيق البلدي المنصرفة للمخبز، وبيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز.

وبمداهمة المخبز المشار إليه، ألقي القبض على المتهم، وتبين تصرفه في كمية تقدر بـ 118 طن و750 كيلو جرام دقيق بلدي، محققا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة بقيمة 406 آلاف و718 جنيها.

وعثرت قوات الشرطة داخل المخبز على 600 كيلو جرام دقيق فاخر، "استخراج 72%" مجهول المصدر وبدون مستندات.
حجز صاحب مخبز باع 118 طن دقيق بالسوق السوداء بالإسكندرية
حجز صاحب مخبز باع 118 طن دقيق بالسوق السوداء بالإسكندرية

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