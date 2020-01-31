حسين حمودة: «حكايات هائمة» خلاصة تجربة جمال الغيطاني

قال الناقد الأدبي حسين حمودة، إن "حكايات هائمة" للروائي الراحل جمال الغيطاني، كتاب مهم، ويعد خلاصة تجربة لكاتب كبير، لافتا إلى أنه سيتوقف عند ٤ مجالات ترتبط بالعمل.وأوضح حمودة، خلال كلمته بندوة مناقشة "حكايات هائمة" للروائي الراحل جمال الغيطاني، أن هذا الكتاب يظهر فيه وحدة عالم الغيطاني، وثراء وغناء العمل الأدبي، فضلا عن الثوابت المتكررة وسردية الكتاب.وذكر الناقد الأدبي، أن وحدة العالم تظهر في كتابات الغيطاني، مؤكدا أن الانشغالات التي تناولها في الكتاب هي نفسها انشغالاته بالعمل، والتأملات والتجارب التي توقف عندها هي نفس تجارب عالم الغيطاني، فضلا عن أن نصوص الكتاب هي نصوصه أيضا، كما أن الاهتمامات التي شغلته ذات علاقة به كالموسيقى والعمارة وتأمل الزمن والعلاقة بين الأسماء والزمن، وحدود الجغرافيا والحركة بين الجهات، والوقوف عند سحر الأسماء وشخصيات مركزية.وأضاف حمودة، أن بناء الكتاب يبدو تجميعا لعدد من وحدات صغيرة، كما أن العنوان يحدد من البداية ما يشبه التوقيت، وبمثابة مدخل يحدد المصادر التي يمكن التوقف عندها، عندما نتلقى تلك الحكايات.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.