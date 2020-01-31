شرطة المسطحات تحتفل بعيد الشرطة بعروض مائية بالنيل

نظمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، احتفالًا بمناسبة عيد الشرطة 68، بمجرى نهر النيل بحضور عدد من القيادات الأمنية وضباط وأفراد الشرطة والمواطنين.تضمن الحفل عددًا من العروض المائية، واستعراض مهارات قوات الإنقاذ النهرى باستخدام أحدث المعدات، ولقى الاحتفال استحسان الحاضرين الذين أعربوا عن تقديرهم، لما يبذله رجال الشرطة من جهود من أجل استقرار الوطن وأمنه.يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على مشاركة المواطنين الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، والتى ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال الشرطة من أجل الحفاظ على كرامة الوطن وأمنه.