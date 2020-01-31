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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

19 ضررًا.. ختان الإناث اغتيال للبراءة ووأد للطفولة

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:26 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء دهب
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اصطحبها والدها من يدها وذهب بها لإحدى العيادات الخاصة بقرية الحواتكة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، لإجراء عملية ختان لصغيرته.

الأب لم يعبأ بأن يكون الموت مصير صغيرته التي تبلغ من العمر 14 عامًا، وبالفعل ماتت "ندى" ضحية العادات الذميمة.

"ندى" طفلة أسيوط البريئة، لم تكن الأولى، ضحية الموروثات الراسخة في أذهان الكثير، والتي يحاربها العلم والقانون.

"الختان" عملية تشويه جزئي أو كلي للأعضاء التناسلية دون أسباب علاجية، "الدستور" ترصد الآثار الصحية السلبية لختان الإناث:

• ألم شديد بسبب قطع نهايات الأعصاب والأنسجة التناسلية الحساسة.

• تورم في الأنسجة التناسلية.

• التأثير على الصحة الجنسية من خلال عدم الشعور بالمتعة أو عدم الرغبة.

• صدمة.

• نزيف في بعض الحالات.

• عدوى بكتيرية.

• احتباس البول.

• تقرحات.

مضاعفات ختان الإناث
يمكن لهذه المضاعفات أن تُصاب بها الفتاة على المدى البعيد:-
• التهابات متكررة في المسالك البولية.

• متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

• العقم.

• ألم خلال ممارسة الجنس وعدم الاستمتاع به.

• مضاعفات أثناء الولادة.

• تزيد من خطر وفاة الأطفال حديثي الولادة.

أثار نفسية لعملية الختان
• الشعور بالقلق والخوف وعدم الثقة بالنفس.

• الدخول في مرحلة الاكتئاب.

• قمع المشاعر والشعور بعدم الاكتمال.

• فقدان الثقة بالنفس.

• المعاناة خلال العلاقة الحميمة وربط ذلك بذكريات الختان.

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