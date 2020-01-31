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حوادث

حادث مروع على الطريق الدائرى فى الاتجاه إلى ميدان الرماية.. (صور)

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:42 ص
جريدة الدستور
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شهد الطريق الدائري في الاتجاه إلى ميدان الرماية في محافظة الجيزة، حادث سير مروع عبارة عن انقلاب سيارة، ما أدى إلى مصرع شخص.

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه، وكشفت المعاينة الأولى أنه أثناء سير سيارة ملاكي فارهة سوداء تحمل رقم (د ن 61830) أعلى الطريق الدائري، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، واصطدمت السيارة بالسور الحديدي الجانبي باتجاه الرماية.

وأسفر الحادث عن تهشم السيارة، وأسرع قائدو مركبات بنقل المصاب إلى أقرب مستشفى؛ إلا أنه لفظ أنفاسه متأثرًا بإصابته جراء الحادث.

وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحادث، مؤكدين رواية أخرى بأن سيارة نقل بدعامات حديد ولا تحمل لوحات معدنية، اصطدمت بالسيارة الملاكي، ما أدى إلى انقلاب الأخيرة والتي كان يتواجد بداخلها شخص واحد فقط وهو قائد السيارة.

وأكد نشطاء السوشيال ميديا أن قائد السيارة لقي مصرعه عقب انقلاب السيارة، وأنه يدعى خالد بشارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة، والذي لم يتأكد حتى الآن من صحة هذه الرواية.. وسنوافيكم بالتفاصيل.

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