وزير الصحة الأسبق للمصابين بالأنفلونزا: «الزموا بيوتكم».. (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، أستاذ أمراض صدرية ووزير الصحة الأسبق، إن أي مصاب بأي نوع من الأنفلونزا، يجب أن يلزم البيت، حتى لا يعدي الآخرين، وحتى لا يتعرض للمضاعفات.وأضاف «تاج الدين»، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن الأنفلونزا الموسمية لها مشاكل، والبعض يحتاج للذهاب إلى المستشفيات أو الرعاية المركزة وقد يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي.ولفت إلى أن نصف مليون إنسان يتوفى سنويًا نتيجة مضاعفات الإنفلونزا، موضحًا أن الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات هم الأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض جهاز تنفسي مزمنة، وأمراض قلب مزمنة، وأمراض كلي مزمنة، أو مصابون بالسرطان.وناشد وزير الصحة الأسبق، المواطنين بعدم التعامل مع الكلاب والقطط والطيور، بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك إجراءات لابد من اتباعها أثناء التعامل مع الحيوانات مثل ارتداء "الكمامة" و"غسل اليدين".ولفت إلى أن فيروس كورونا الجديد أصبح واقعًا موجودًا ويتسبب في وفاة الأشخاص؛ لذلك لابد من اتخاذ الاحتياطات لتجنبه.