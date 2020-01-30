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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن تشهد ختام دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص

الخميس 30/يناير/2020 - 10:00 م
وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
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شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء الخميس، حفل ختام أول دورة ألعاب إفريقية للأوليمبياد الخاص، والتي أقيمت في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص والفنان الكبير حسين فهمي سفير للأولمبياد الخاص الدولي.

وقدّمت القباج الشكر لرئيس الجمهورية على إتاحة هذه الفرصة لأبناء القارة الإفريقية من ذوي الإعاقة، كما قدمت الشكر إلى الأبناء المشاركين في الدورة على ما حققوه من تنافس ونجاح في نهاية البطولة، وأضافت للمشاركين: "يجب أن تكونوا فخورين بأنفسكم على ما حققتم من نجاحات ونخن فخورون بكم".

وقدمت القباج في كلمتها الشكر إلى جمعية الهلال الأحمر المصري على مساهمتها في إنجاح البطولة، مشيرة إلى أن جمعية الهلال الأحمر المصري ساهمت بـ ١٠٠ متطوع كانوا يقدمون خدمات الإسعافات الأولية والدعم الصحي والرعاية لكل المصابين خلال الفعاليات.

أقيم حفل الختام بدار القوات الجوية بمشاركة جميع الوفود المشاركة في البطولة وعددهم ٨٠٠ رياضي يمثلون ٤٢ دولة من القارة الإفريقية، وعرضت اللجنة المنظمة فيديو عن ملخص الدورة، وكلمات لبعض المشاركين، كما اعتلى المنصة ٣ من الشباب المتطوعين متحدثين عن سعادتهم بنجاح هذه التجربة، كما شهد الحفل كلمات من الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي المهندس أيمن عبد الوهاب وكلمة الرئيس الإقليمي للأولمبياد لإفريقيا تشارلز نيامبي.

وشهد الحفل تكريم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومنحها الميدالية الذهبية، فيما تشاركت مع الدكتور أشرف صبحي في إعلان ختام دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص.
وزيرة التضامن تشهد ختام دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص
وزيرة التضامن تشهد ختام دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص

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