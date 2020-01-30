طلب إحاطة من نائب لمنع القُبلات: عادة قبيحة وبعيدة عن الإسلام

كشف رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، سبب تقديمه طلب إحاطة للمجلس لمنع القُبلات، مؤكدًا أنه كان يفكر في هذا الأمر قبل ظهور فيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية.وقال البلتاجي، خلال مداخلة لبرنامج "آخر النهار"، مع تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار": "من زمان تغضبني هذه العادة المصرية العربية القبيحة، والبعيدة تمامًا عن الإسلام لأنه لم يوص بها، والسائد كان المصافحة بالأيد وملامسة الأكتاف"، متسائلًا من ابتدأ بهذه العادة؟أضاف: "الحب لا يحتاج للقبلات وفي الغرب لا يستخدمونها"، مؤكدًا أنه أحيانًا في حالة السلام بالأيد فقط يواجه اتهامات بالغرور والغطرسة، موضحًا أن طلب الإحاطة الذي تقدم به هو بمثابة إنذار للحد من تناقل الأمراض بيننا.وتقدم ببلاغ على الهواء لوزارة الصحة، وذلك بعد هدم مستشفى حلوان العام، لتطويرها منذ فترة وعدم إقامة أخرى إلى الآن بدعوى أنه لا يوجد ميزانية لها، مشيرًا إلى أن عدد سكان حلوان يتجاوز الأربعة ملايين ولا يوجد لديهم مستشفى.