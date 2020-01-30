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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

أمين كبار العلماء: العقل مناط التكليف مصطلح تراثي أصيل

الخميس 30/يناير/2020 - 08:49 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أميرة العناني
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عقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الخميس، ندوة بعنوان "إعمال العقل لفهم الواقع المعاصر"، بحضور الدكتور عبدالله سرحان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور عمرو شريف، المحاضر في مجال الإلحاد وفلسفة الأديان، أدار الندوة محمود عبدالرحمن، عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر.

قال سرحان، إن مصطلح العقل مناط التكليف، مصطلح تراثي أصيل يؤكد أن ديننا الحكيم حثنا على التفكر والتدبر في كل شيء، عبادات ومعاملات وغيرها، وقد كرم الله به الإنسان عن غيره من سائر المخلوقات، مشددًا على أن العقل يجب أن يحكم بما يهدهد سلطانه حتى لا يكون وبالًا على صاحبه ومجتمعه وربما العالم كله، محذرا من إعلاء العقل على قيمة النقل، مشيرا إلى أن تلك الإشكالية التي يقع فيها البعض لا بد أن توضع لها حدود وفق فهم أحكام الشريعة الإسلامية يحددها العلماء والمتخصصون.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو شريف إن الله تعالى عندما أراد أن يخلق الإنسان ويكلفه، منحه "العقل" وأمره بإمعان النظر في الكون وفي آيات الله، مصداقا لقوله تعالى "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق"، لافتًا إلى أن آيات الآفاق والأنفس دليل شديد الوضوح على الأمر بالتفكر والتدبر، موضحا أن إعمال العقل جاء في القرآن الكريم أكثر من ٣٠٠ مرة وأكثر من أي فريضة أخرى، تأكيدًا على منزلة العقل في القرآن، مهيبًا بالإعلام ودوره في توعية الشباب بجانب المؤسسات الدينية في حماية الشباب من السقوط في براثن الإلحاد والأفكار الضالة. 

وعقدت الندوة بلغة الإشارة للتيسير على المتابعين من الصم وضعاف السمع، ومتابعة الندوة وما قامت بطرحه من أهم القضايا الملحة عن فهم الواقع المعاصر من خلال إعمال العقل.

ويشارك الأزهر الشريف، للعام الرابع على التوالي، بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51؛ وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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