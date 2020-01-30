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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: الفخفاخ يعلن تعديل وثيقة «الائتلاف الحكومى»

الخميس 30/يناير/2020 - 05:00 م
إلياس الفخفاخ
إلياس الفخفاخ
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أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، اليوم الخميس، إدراج تعديلات على "الوثيقة التعاقدية للائتلاف الحكومي"، التي أصدرها منذ أيام بهدف توحيد رؤى وأولويات الأحزاب، والكتل البرلمانية المعنية بتشكيل الحكومة القادمة.

وذكر الفخفاخ أنه إثر جلسات العمل مع ممثلي الأحزاب حول مذكرة تعاقد الائتلاف الحكومي، يوم الثلاثاء الماضي، وتبعًا لما أفضت إليه المناقشات مع ممثلي الأحزاب، تمت صياغة وثيقة معدلة تم توجيهها إلى مكونات الائتلاف، مشيرًا إلى أنه سيعقد اجتماعًا على مستوى رؤساء الأحزاب للتداول والمصادقة يوم السبت المقبل.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد استقبل في وقت سابق، اليوم الخميس، إلياس الفخفاخ بقصر قرطاج، للاطلاع على التفاعلات والردود التي تلقاها من مختلف الأحزاب حول وثيقة التعاقد الحكومى، كما أحاطه رئيس الوزراء المكلف، علمًا بتقدم المشاورات وبالمراحل المقبلة المتعلقة بهذا المسار.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة المكلف مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الجمعة، لعرض مستجدات تقدم المشاورات حول الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي.

والتقى الفخفاخ اليوم، بدار الضيافة بقرطاج، وزير الداخلية هشام الفوراتي، ووزير العدل والدفاع بالنيابة محمد كريم الجموسي، ووزير الشئون الاجتماعية محمد الطرابلسى، للتطرق لمتطلبات الوضع الأمني والاجتماعي للبلاد خلال المرحلة القادمة.

وكلف الرئيس التونسى في العشرين من يناير الجاري إلياس الفخفاخ، بتشكيل حكومة في غضون شهر حدده الدستور لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد برنامج والذهاب إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.

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