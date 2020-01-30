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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اختتام التدريب البحري المصري السعودي المشترك «مرجان-16»

الخميس 30/يناير/2020 - 02:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
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اختتمت، اليوم، فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك "مرجان-16"، والذي استمر لعدة أيام بقاعدة البحر الأحمر البحرية.

تضمن التدريب تنفيذ عدة تشكيلات بحرية، وتنفيذ تمارين اتصالات لاسلكية وإشارية، وكذا تمرين حرب إلكترونية أظهر تكامل إجراءات الحماية الذاتية للوحدات البحرية في استخدام أعمال الخداع الإلكتروني، والتدريب على عمليات البحث والإنقاذ للطائرات والسفن المنكوبة.

ونفذت العناصر المشاركة في التدريب معركة تصادمية قامت خلالها الوحدات البحرية المختلفة بأداء مهامها بدقة ومهارة عالية، وأظهرت مدى قدرتها على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريبًا للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية المعادية، وتأمين الوحدات البحرية ضد الأهداف الجوية المعادية، كما تم التدريب على الإمداد والتزود بالوقود بالبحر وإجراء بيانات عملية على تعرض الوحدات البحرية للتهديدات غير النمطية.

كما نفذت عناصر القوات الخاصة للبحرية المصرية والبحرية السعودية بيانًا عمليًا لأعمال حق الزيارة والتفتيش والاقتحام الرأسي والأفقي، كما تم التدريب على الإغارة على إحدى الجزر المعادية المجهزة بالموانع والسيطرة عليها.

حضر المرحلة الرئيسية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.

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