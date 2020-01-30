محمد الباز: كتابات جمال حمدان سلاح للحفاظ على الهوية المصرية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر ليس لديها تراث ديني فقط، إنما تملك تراثا ثقافيا وحضاريا، يمكن استخراج أفكار كثيرة منها وتفيد الأجيال القادمة، وخاصة بعد استحضاره الآن، واختيار جمال حمدان شخصية المعرض.وأوضح الباز، خلال ندوة مناقشة "هلال جمال حمدان" للكاتب خالد ناجح، بقاعة "كاتب وكتاب" ببلازا 2، بمعرض الكتاب، أنه يجب الاستفادة من إعجاب الدولة المصرية بجمال حمدان، ووقع اختياره شخصية المعرض 2020، مشيرا إلى "أننا نتعرض لأخطار عدة، لا تهدد الدولة، إنما تهدد الهوية والشخصية المصرية"، مؤكدا أن كتابات جمال حمدان سلاح للحفاظ على الهوية.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.