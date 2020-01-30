معهد الرعاية والتربية يناقش «تاريخ الكنيسة» الثلاثاء المقبل

يناقش معهد الرعاية والتربية المسيحية الأرثوذكسي، مساء الثلاثاء المقبل 4 فبراير، موضوع تاريخ الكنيسة، وذلك ضمن محاضرات قسم الحياة الكنسية بالمعهد، والذي يلقيها القمص شنودة عجيب.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل، لبدء صوم يونان المقدس، الذي يصومه الأقباط على مدار 3 أيام، وينقطع فيه الأقباط عن الأطعمة الحيوانية.