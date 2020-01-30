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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

من التشرد إلى أجنحة معرض القاهرة.. حكاية الكاتب محمد رمضان

الخميس 30/يناير/2020 - 11:35 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هاجر رضا
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"أنا اتربيت في ملجأ وطردوني لما وصل سني ٢١ سنة".. بتلك الكلمات بدأ محمد رمضان، صاحب كتاب "رمضان في البركان" حديثه لـ"الدستور".

وتابع قائلًا: "هذه هي المشاركة الثالثة ليّ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 لعام 2020 بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، فأنا لم أكن أعرف القراءة والكتابة وشردت في الشارع، وكنت انتظر الطلاب لاتعلم منهم القراءة والكتابة حتى تمكنت من تجميع مبلغ من المال وحصلت على كورسات لغة عربية، كما أنني من مصابين التوحد".

وأضاف رمضان، أنه طبع الكتاب على نفقته الخاصة بحوالي 20 نسخة، ويحكى فيه عن سيرته الذاتية وتجاربه في الحياة والدروس المستفادة، مشيرًا إلى أن النسخة تباع بسعر رمزي وهو 30 جنيهًا.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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