«كريستال عصفور» وجهة رواد معرض الكتاب للتصوير فقط

حرص عدد كبير من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحادية والخمسون على التجول داخل جناح كريستال عصفور للنجف والاكسسوارات؛ لرؤية معروضاته التي لفتت أنظار الكثيرين.وفضل البعض التقاط الصور التذكارية مع المعروضات وداخل الجناح؛ لعدم تمكنهم من شرائها بسبب ارتفاع أسعارها بالنسبة للكثير من رواد معرض الكتاب.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.