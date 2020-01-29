عائد من الصين يكشف تفاصيل تعامل بكين مع كورونا (فيديو)

كشف المهندس مصطفى نادي، أحد العائدين من الصين بعد الإعلان عن انتشار فيروس كورونا، تفاصيل الأزمة.وقال مصطفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي حسام الحداد والإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية «الحياة» إنه صاحب شركة شحن ويقيم في منطقة جوانجزهو وتبعد عن مدينة ووهان موطن وباء كورونا 900 كيلو متر.وأضاف أنه غادر الصين يوم 22 يناير، وقبلها بثلاثة أيام بدأ الحظر على منطقة ووهان والمناطق المجاورة لها.وكشف أن التأمينات التي اتبعتها الصين مكثفة جدًا وفور انتشار المرض وزعت السلطات الصينية منشورات عليهم ورسائل هاتفية تنصحهم بضرورة ارتداء كمامات طبية خلال تجولهم في الشوارع أو الأسواق، وساعد كثيرًا على عدم انتشار المرض دخول الإجازة الصينية.وتابع: «في الطائرة قاموا برش سبراي معقم، قبل إغلاق باب الطائرة، والترتيبات الحكومة الصينية شديدة جدًا وغاية في الاحترام».وكشف أن أهم بنود السلامة للحفاظ من انتقال العدوى هي عدم ملامسة أي شيء ولابد من التعقيم المستمر، والكمامات واستخدامها أربع ساعات فقط وبعد ذلك تستخدم واحدة أخرى لأنها قد تؤدي لمشاكل كثيرة حال تم استخدامها أكثر من ذلك.وأكد أن لدى عودتهم إلى مصر يوم 22 أكتوبر كانوا ينتظرون الحجر الصحي للكشف عليهم أو متابعة درجة الحرارة لكن لم يحدث ذلك، وأوضح له المذيع أن الحجر الصحي بدأ في مصر منذ ثلاثة أيام.